sixx 22:20 bis 00:10 Horrorfilm Anatomie D 2000 16:9 Dolby Digital

In Heidelberg bietet Prof. Grombek für Medizinstudenten einen Elitekurs in Anatomie an. Studentin Paula ist glücklich, als sie einen der begehrten Plätze bekommt. Doch dann liegt die Leiche eines Bekannten auf dem Seziertisch. Paula ist geschockt und will die Todesursache aufklären. Dabei kommt sie nach und nach unglaublichen Ereignissen auf die Spur

Schauspieler: Franka Potente (Paula Henning) Benno Fürmann (Hein) Anna Loos (Gretchen) Sebastian Blomberg (Caspar) Holger Speckhahn (Phil) Traugott Buhre (Prof. Grombek) Oliver Wnuk (Ludwig) Originaltitel: Anatomie Regie: Stefan Ruzowitzky Drehbuch: Stefan Ruzowitzky, Peter Engelmann Kamera: Peter von Haller Musik: Marius Ruhland Altersempfehlung: ab 16