sixx 20:15 bis 22:20 Komödie Groupies bleiben nicht zum Frühstück D 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chriz, der Leadsänger der aufstrebenden Band Berlin Mitte, will nur um seiner selbst willen geliebt werden. Er findet es daher erfrischend und angenehm, dass die junge Lila Lorenz im Botanischen Garten nicht wie die anderen Teenager in hysterisches Kreischen verfiel, als er ihr dort gegenüberstand. Wegen ihres Austauschjahres, von dem sie eben zurückgekehrt war, kannte sie sich in der aktuellen Musikszene nicht so richtig aus. Ihre jüngere Schwester Luzy hingegen schon: Als großer Fan der Band war sie auch prompt der Ohnmacht nahe, als sie ihren Schwarm in ihrem Bett antraf. Zwischen Chriz und Lila entwickeln sich zarte Gefühle, die durch viele Steine von allen Seiten verhindert werden sollen. - Eine vergnügliche Coming-of-Age-Geschichte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Fischer (Lila Lorenz) Kostja Ullmann (Chriz) Nina Gummich (Nike) Roman Knizka (Paul) Inka Friedrich (Dr. Angelika Lorenz) Amber Bongard (Luzy Lorenz) Ben Braun (Tom) Originaltitel: Groupies bleiben nicht zum Frühstück Regie: Marc Rothemund Drehbuch: Kristina Magdalena Henn, Lea Schmidbauer Kamera: Martin Langer Musik: Gerd Baumann