sixx 13:00 bis 14:00 Show Jamie and Jimmy's Food Party Kirstie Allsopp Schottische Muscheln und ein Bier-Cocktail GB 2012 16:9 HDTV Merken Heute serviert Jimmy fleischige Köstlichkeiten, die er in seinem selbstgebauten toskanischen Ofen zubereitet hat. Jamie setzt hingegen auf Meeresfrüchte - schottische Jakobsmuscheln mit Bacon und Salbei, dazu ein sahniges Kartoffelpüree. Die Moderatorin Kirstie Allsopp ist zu Gast und begeistert die Männer mit indischem Streetfood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jamie Oliver , Jimmy Doherty Originaltitel: Jamie And Jimmy?s Food Fight Club