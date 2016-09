Pro7 Fun 22:10 bis 23:45 Actionfilm Faster USA 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zehn Jahre hat Driver im Gefängnis verbracht. Jetzt will er Rache und diejenigen zur Strecke bringen, die seinerzeit bei dem Bankeinbruch, der ihn hinter Gitter brachte, seinen Bruder ermordeten. Eiskalt arbeitet Driver sich durch seine Liste, um dem Tod des Bruders endgültig auf die Spur zu kommen. Gleichzeitig machen zwei Männer Jagd auf den Jäger: Ein erfahrener Cop und ein eigenwilliger Auftragskiller wollen Driver stellen, bevor der den letzten Haken auf seiner Liste machen kann. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (James "Driver" Cullen) Billy Bob Thornton (Slade "Cop" Humphries) Oliver Jackson-Cohen ("Killer") Carla Gugino (Detective Cicero) Maggie Grace (Lily) Moon Bloodgood (Marina) Tom Berenger (Warden) Originaltitel: Faster Regie: George Tillman Jr. Drehbuch: Tony Gayton, Joe Gayton Kamera: Michael Grady Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 18