In der fernen Zukunft wird die Galaxie von der "Alliance" beherrscht, einer Organisation, der nur wenige zu widerstehen wagen. Ein solcher Rebell ist Captain Malcolm Reynolds (Nathan Fillion), befehlshabender Offizier des Raumschiffs Serenity und seiner kleinen, aber feinen Crew. Als man Doktor Simon Tam (Sean Maher) und seiner telepathisch veranlagten Schwester River (Summer Glau) Asyl gewährt, ist Ärger mit den Mächtigen vorprogrammiert. River nämlich hat kurz zuvor verbotenerweise einem Regierungstreffen beigewohnt und ist als Telepathin nun genauestens über allerhand geheime Machenschaften informiert.

Auf der so kurzlebigen wie aufsehenerregenden TV-Kultserie "Firefly" von "Buffy"-Macher Joss Whedon basiert dieses als Auftakt einer potentiellen Kino-Trilogie angelegte SF-Abenteuer. Schauspieler: Nathan Fillion (Captain Malcolm 'Mal' Reynolds) Gina Torres (Zoë Allene Washburne) Alan Tudyk (Wash) Morena Baccarin (Inara) Adam Baldwin (Jayne) Jewel Staite (Kaylee) Sean Maher (Dr. Simon) Originaltitel: Serenity Regie: Joss Whedon Drehbuch: Joss Whedon Kamera: Jack N. Green Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 16