Pro7 Fun 11:35 bis 13:00 Komödie Soloalbum D 2003 Benjamin von Stuckrad-Barre Ben (Matthias Schweighöfer) hat als Redakteur bei einem hippen Musikmagazin nur geringe materielle Sorgen, und auch die Damenwelt liegt ihm zu Füßen. Die eine aber, auf die Ben wirklich steht, gibt ihm den Laufpass, was seinem eigentlich doch so ausgeprägten Selbstbewusstsein einen herben Tiefschlag versetzt. Um Katharina (Nora Tschirner) entweder zu verdrängen oder aber zurückzugewinnen, zieht Ben bald alle Register.

Regisseur Gregor Schnitzler und Produzent Christoph Müller versuchen sich bei dieser Beziehungskomödie an Benjamin v. Stuckrad-Barres gleichnamigem Debütroman (300.000 verkaufte Exemplare). Schauspieler: Matthias Schweighöfer (Ben) Nora Tschirner (Katharina) Oliver Wnuk (Alf) Christian Näthe (Christian) Lisa Potthoff (Nadja) Leander Haußmann (Chefredakteur) Matthias Matschke (Klaus) Originaltitel: Soloalbum Regie: Gregor Schnitzler Drehbuch: Jens-Frederik Otto Kamera: Gero Steffen Musik: Marco Meister Altersempfehlung: ab 12