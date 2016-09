kabel1 classics 00:15 bis 02:05 SciFi-Film Die Besucher USA, GB 1989 Nach dem Roman "Die Besucher. Eine wahre Geschichte" von Whitley Strieber 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine einzige Nacht verändert das Leben von Whitley Strieber. Außerirdische Wesen entführen ihn, führen ihm eine Spritze in den Hinterkopf ein und legen ihm eine rektale Sonde. Am nächsten Morgen tut er das Erlebte als Albtraum ab, doch die Schmerzen an den betroffenen Stellen sind real. Gemeinsam mit seinem Sohn, der selbst eine Begegnung der dritten Art hatte, macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Walken (Whitley Strieber) Lindsay Crouse (Annie Strieber) Frances Sternhagen (Dr. Janet Duffy) Terri Hanauer (Sarah) Andreas Katsulas (Alex) Joel Carlson (Andrew Strieber) Basil Hoffman (Dr. Friedman) Originaltitel: Communion Regie: Philippe Mora Drehbuch: Whitley Strieber Kamera: Louis Irving Musik: Eric Clapton, Allan Zavod

