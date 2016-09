kabel1 classics 17:15 bis 18:40 Actionfilm Premium Rush USA 2012 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um der Beste in seinem Job zu sein, riskiert der New Yorker Fahrradkurier Wilee täglich sein Leben. Für den Adrenalinkick rast er ohne Bremsen und Gangschaltung durch die Häuserschluchten des Big Apple. Auch sein Jura-Studium muss für die Liebe zu den Pedalen hintenanstehen - ein Umstand, der auch bei seiner Teilzeit-Freundin und Kollegin Vanessa auf Unverständnis stößt. Doch der Job wird eines Tages noch ungleich gefährlicher, als er eine Fahrt nach Chinatown annimmt. Eine Bekannte beauftragt ihn, dort in den nächsten, knapp bemessenen 90 Minuten einen mysteriösen Brief abzuliefern. Dummerweise bemerkt Wilee sehr schnell, dass es noch jemanden gibt, der Interesse an dem Kuvert hat. Der korrupte Cop Monday jagt ihn ohne Rücksicht auf Verluste durch die Stadt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gordon-Levitt (Wilee) Dania Ramirez (Vanessa) Sean Kennedy (Marco) Kym Perfetto (Polo) Anthony Chisholm (Tito) Ashley Austin Morris (Portier) Wolé Parks (Manny) Originaltitel: Premium Rush Regie: David Koepp Drehbuch: David Koepp, John Kamps Kamera: Mitchell Amundsen Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 12