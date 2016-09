kabel1 classics 12:45 bis 14:15 Komödie Soloalbum D 2003 Benjamin von Stuckrad-Barre 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner in der Verfilmung des Kult-Romans von Benjamin von Stuckrad-Barre: Ben führt ein Leben, um das ihn viele beneiden würden. Mit 24 Jahren ist er umjubelter Redakteur beim erfolgreichsten Musikmagazin Berlins, Dauergast auf den coolsten Partys der Stadt und kennt die Stars der Branche persönlich. Doch sein Traumleben zerbröckelt, als seine Freundin plötzlich mit ihm Schluss macht - per SMS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Schweighöfer (Ben) Nora Tschirner (Katharina) Oliver Wnuk (Alf) Christian Näthe (Christian) Lisa Potthoff (Nadja) Leander Haußmann (Chefredakteur) Matthias Matschke (Klaus) Originaltitel: Soloalbum Regie: Gregor Schnitzler Drehbuch: Jens-Frederik Otto Kamera: Gero Steffen Musik: Marco Meister Altersempfehlung: ab 12