kabel1 classics 06:15 bis 07:55 Komödie Drei Männer und ein Baby F 1985 16:9 Die eingeschworenen Junggesellen Pierre, Michel und Jacques teilen sich eine luxuriöse Wohnung - Damenbesuche und Partys inklusive. Dieses sorglose Leben findet sein abruptes Ende, als plötzlich ein Körbchen mit einem Baby vor der Tür steht. Den Männern bleibt nichts anderes übrig, als die kleine Marie zu sich zu nehmen. Wodkaflaschen und Fertiggerichten weichen jetzt Windeln und Fläschchen. Gerade als sich die WG völlig in Marie verliebt hat, taucht ihre Mutter auf ... Schauspieler: Roland Giraud (Pierre) Michel Boujenah (Michel) André Dussollier (Jacques) Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvia) Dominique Lavanant (Madame Rapons) Marthe Villalonga (Antoinette) Gwendoline Mourlet (Marie 1) Originaltitel: 3 hommes et un couffin Regie: Coline Serreau Drehbuch: Coline Serreau Kamera: Jean-Yves Escoffier, Jean-Jacques Bouhon Musik: Franz Schubert