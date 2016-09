Hessen 01:20 bis 01:45 Arztserie Notarztwagen 7 Später Frühling D 1975 2016-09-18 03:00 Live TV Merken Gerhard Frese hat seine Firma verkauft, um sich mehr um seine Gesundheit zu kümmern und das Leben zu genießen. Er absolviert zum Leidwesen seiner Schwester ein tägliches Fitness-Programm. Um seiner jungen Freundin zu imponieren, übertreibt er es mit dem Sport. Eines Tages beim Joggen im Park erleidet er einen schweren Herzanfall. Ein Spaziergänger findet ihn und ruft den Notarztwagen. Doch kann Frese noch rechtzeitig in ein Krankenhaus gebracht werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emely Reuer (Dr. Barbara) Alfred Zornbach (Kersten) Herbert Dillenseger (Alfred Zorbach) Alexander May (Herbert Dillen) Renate Heilmeyer (Gerhard Frese) Horst Naumann (Krista Erdmann) Liane Hielscher (Horst Kirsch) Originaltitel: Notarztwagen 7 Regie: Helmuth Ashley Drehbuch: Bruno Hampel Kamera: Klaus Werner Musik: Peter Thomas

