Hessen 23:10 bis 00:00 Familienserie Der Dicke Südseeträume D 2008 2016-09-17 01:45 Untertitel HDTV Merken Ehrenberg ist urlaubsreif. Zu viele Mandanten, auch seine Trennung von Lisa macht ihm zu schaffen. Aber eine Auszeit lehnt er kategorisch ab. Yasmin und Gudrun sehen das anders und lassen nicht locker in ihrem Bemühen, ihn in den Süden zu schicken. Schließlich stimmt Ehrenberg ihnen zu, doch zuvor muss er sich noch um Frau Gretzke kümmern. Ihr Mann ist beim Tauchen verunglückt und für tot erklärt worden. Ein Privatdetektiv hat in ihrem Auftrag vor Ort ermittelt, aber Frau Gretzke zweifelt an seinen Recherchen und will das Honorar zurück. Ehrenberg findet heraus, dass der Mann gar nicht tot ist. Darüber hinaus versucht Ehrenberg, einem Freund zu helfen, der plötzlich erfahren hat, dass seine Tochter, um die er sich allein kümmert, nicht sein leibliches Kind ist. Leider hat Bea das Gespräch zwischen ihrem Vater und Ehrenberg belauscht. Sie ist verzweifelt und läuft von zu Hause weg. Ob Ehrenberg es schafft, in den Urlaub zu fahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Pfaff (Gregor Ehrenberg) Burcu Dal (Yasmin) Gisela Schneeberger (Christina Ehrenberg) Ulrike Grote (Lisa Schubert) Alina Liss (Charlotte Schubert) Katrin Pollitt (Gudrun) Walter Kreye (Martin Brüggmann) Originaltitel: Der Dicke Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Thorsten Näter , Peter Mazzuchelli Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Andreas Bick