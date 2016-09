Hessen 13:20 bis 15:00 Komödie Hauptsache Ferien D 1972 2016-09-17 02:30 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Studienrat Peter Markus, allein erziehender Vater und der beliebteste Lehrer seines Gymnasiums, freut sich auf die Ferien. Für die Schülerin Corinna sind die Aussichten hingegen trübe, denn ihre Versetzung ist mehr als gefährdet. Nur ein Ausweg scheint möglich: Der größte Traum des Studienrats ist bekanntlich ein Eigenheim für sich und seine Tochter, und so überredet Corinna ihren Vater, seines Zeichens Bauunternehmer, Peter Markus kurzerhand zum Gewinner eines ominösen Preisausschreibens zu erklären. Die Verwirrungen durch die getarnte Bestechung potenzieren sich, als sich auch noch Corinnas Schwester in den Studienrat verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Dr. Peter Markus) Christiane Hörbiger (Ursula Kannenberg) Theo Lingen (Herr Kannenberg) Martin Held (Professor Hebbel) Marietta Meade (Gaby Markus) Regina Claus (Corinna Kannenberg) Balduin Baas (Lehrer Brummer) Originaltitel: Hauptsache Ferien Regie: Peter Weck Drehbuch: Reinhold Brandes, Mischa Mleinek, Rolf Ulrich Kamera: Hannes Staudinger Musik: Heinz Kiessling Altersempfehlung: ab 6