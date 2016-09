Zee.One 19:45 bis 21:45 Actionfilm Singh Is Bling IND 2015 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Raftaar Singh genießt das Leben als Sohn und Erbe, feiert ausgelassen und rennt vor Verantwortung davon. Alles ändert sich mit dem plötzlichen Ultimatum seines Vaters: entweder heiratet er sofort die dicke Sweety, eine Nachbarin, oder er wird für immer nach Goa geschickt. Dort soll er für einen Freund des Vaters als Personenschützer arbeiten. Von seiner Oberflächlichkeit geblendet, entscheidet Raftaar sich für das Leben in Goa. Dort trifft er die tapfere Europäerin Sara, die auf der Suche nach ihrer verschollenen Mutter ebenfalls in Goa gelandet ist. Die Mafia ist hinter Sara her. Ein Glück, dass genau Raftaar als ihr Personenschützer zugeteilt wird. Als beide von den Schergen der Mafia attackiert werden, kommen Saras unglaubliche Kampfkünste zum Vorschein. Wer hätte gedacht, dass sie selbst am Ende ihren eigenen Bodyguard retten muss. Und kann Raftaar sich danach trotzdem noch als ihr Liebhaber beweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Raftaar Singh) Amy Jackson (Sara) Prabhudheva (Man in Gents Urinal) Kay Kay Menon (Mark) Lara Dutta (Emily) Gäste: Gäste: Sunny Leone Originaltitel: Singh Is Bling Regie: Prabhudheva Drehbuch: Shiraz Ahmed Kamera: Dudley Musik: Sajid-Wajid Altersempfehlung: ab 6