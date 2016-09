Das Erste 07:35 bis 08:00 Magazin motzgurke.tv Wir zeigens Euch! Haustiere machen doch nur Arbeit! D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Haustiere machen doch nur Arbeit! Die Kids von "motzgurke.tv" müssen spontan auf den Hund von Nachbarin Frau Pritzke aufpassen. Als Hausmeister Herr Griesgrämer den Hund in der Garage sieht, poltert er lauthals los: "Haustiere sind hier verboten! Die machen eh nur Dreck und Arbeit!" Ist ja klar, dass Motzgurke mal wieder nur herum meckert. Aber die Clique merkt schnell, dass Motzgurke eigentlich einfach nur Angst vor dem Hund hat. Aber so hat Motzgurke sie zumindest auf ein neues Webshow-Thema gestoßen: Haustiere! Aber welches Haustier passt zu wem? Reporterin Chiara macht den Haustier-Check in einem Tierheim. Dort erlebt sie, was die unterschiedlichsten Haustiere brauchen und was alles dazu gehört, um sich gut um ein Haustier zu kümmern. Welches Haustier wohl zu ihr passt? Reporter Felix besucht außerdem eine Tierarztpraxis und erfährt, aus welchen verschiedenen Gründen ein Tier zum Arzt muss. Dabei begegnet er sogar einem ganz besonderen Patienten: einem Eichhörnchen. Anna zeigt in ihrem selbst gezeichneten Comic, warum Haustiere uns gut tun. Und Nelly findet heraus, dass wir manchmal sogar auf Haustiere angewiesen sind. Zum Beispiel, wenn man blind ist, so wie Sandra. Nelly besucht sie und erlebt wie Blindenführhund Artos ihr dabei hilft, den Alltag zu meistern. Artos ist so süß, dass Nelly sich am liebsten gar nicht mehr von dem süßen Labrador trennen würde. Ob Motzgurke auch noch begreift, dass Haustiere Freund und Helfer sein können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: motzgurke.tv Altersempfehlung: ab 6