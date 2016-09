Das Erste 20:15 bis 23:00 Show Verstehen Sie Spaß? - Best of D Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Merken Jede Menge Promis, wie z. B. Hans Sigl, Mark Keller oder Matze Knop, haben letztes Jahr erfolgreich an einem Spaßfilm mitgewirkt. Entweder als Lockvogel oder sie wurden selbst von der versteckten Kamera reingelegt. Guido Cantz zeigt die Highlights und begrüßt prominente Gäste. Auf Wunsch der Zuschauer wird es auch ein Wiedersehen mit dem beliebten Kurti geben. – Aufzeichnung von der Insel Norderney In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Cantz Gäste: Gäste: Hans Sigl, Mark Keller, Motsi Mabuse, Matze Knop Originaltitel: Verstehen Sie Spaß? - Best of Altersempfehlung: ab 6

