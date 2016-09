MDR 01:00 bis 01:40 Magazin Brisant Krawalle in Sachsen: Rechte und Asylsuchende liefern sich Straßenschlacht in Bautzen / Rente mit 89: Gebrechlicher Eisverkäufer kann sich durch Spendenaktion endlich zur Ruhe setzen / Der fehlte noch zum Glück: Taucherin findet verlorenen Ehering nach 37 Jahre wieder / Der Druck wächst: Warum Prinz Harry wieder als Single Geburtstag feiert / Eight Days A Week: Wie die Beatles so richtig auf Touren kamen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV