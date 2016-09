MDR 20:15 bis 22:50 Musik Puhdys - Das letzte Konzert D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Kultband und erfolgreichste Musikgruppe im Osten Deutschlands beendet nach fast 47 Jahren ihre Geschichte. Noch vor Jahren, als die Rocker prophezeiten: "Wir spielen bis zur Rockerrente", da hielten das viele für einen Spaß. Doch die Liedzeile wurde inzwischen zu einem ernstgemeinten Versprechen, die Band trennt sich endgültig in 2016. Heute, in der hektischen Zeit, sind eher die kurzlebigen Künstlerkarrieren Markenzeichen der Musikbranche. Doch die PUHDYS sind die berühmteste deutsche Ausnahme. Seit ihrem Auftritt im Freiberger "Tivoli" 1969 sind sie in der ganzen Welt unterwegs, gefeiert von den Fans, bejubelt von Groß und Klein. Was ist das Geheimnis dieses langandauernden Erfolgs? Liegt es daran, dass die Musik unkompliziert ist, von einfacher Sprache, mit lebensnahen Texten und Botschaften? Oder ist es die stimmliche Prägung, die Musiker-Persönlichkeiten und deren Glaubwürdigkeit? Jetzt endet diese besondere Bandgeschichte. Die gestandenen Rocker haben großen Respekt, wenn rund 20.000 Menschen mit ihnen Abschied in Berlin feiern. Ein hochemotionales Ende und ein einmaliger, bewegender Moment, den man nicht verpassen darf. Die PUHDYS geben ihr allerletztes Solo-Konzert. Auch wenn die Musik bleibt, die Musiker gehen in 2016 für immer in PUHDYS-Rente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Puhdys - Das letzte Konzert