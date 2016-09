MDR 08:55 bis 09:50 Arztserie Bereitschaft Dr. Federau Rückfall DDR 1988 Untertitel Live TV Merken Frank Federau hat sich in den Kopf gesetzt, aus seinem väterlichen Vertrauten Bert Holländer und seiner verwitweten Mutter ein Paar zu machen. Da lässt er sich weder von der Skepsis seiner Freundin Ulla beeindrucken, die einwendet, zu einer echten Partnerschaft gehöre mehr als gegenseitige Sympathie, noch weiß er die Gefühle richtig zu deuten, die seine Mutter ganz offensichtlich ihrem Jugendfreund und Kollegen Dr. Trost entgegenbringt. Bert Holländer hat inzwischen einen Lehrgang mit Erfolg beendet und knüpft hohe Erwartungen an das Wiedersehen mit Dr. Uta Federau, während Dr. Trost den Ort verlässt, um eine Stelle als Kurarzt in einem Sanatorium anzutreten. Obwohl sich Frank ihm gegenüber bisher nur abweisend verhalten hat, richtet es Dr. Trost ein, dass er zum Geburtstag des Jungen einen Überraschungsbesuch abstatten kann. Aber Frank hat für seinen Ehrentag einen besonderen Familienausflug geplant. Es bedarf großen Taktgefühls aller Beteiligten, um Franks vordergründigen Arrangements die Peinlichkeit zu nehmen. Zum Glück weiß Bert seine Chancen bei Dr. Federau realistisch einzuschätzen. Er wendet sich der Disponentin Carola zu, die die Entwicklung der Beziehungen zwischen Dr. Federau und Bert mit eifersüchtiger Spannung verfolgt hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Uta Schorn (Dr. Uta Federau) Ingeborg Krabbe (Schwester Renate) Günter Schubert (Axel Dünnebier) Wilfried Pucher (Dr. Johannes Trost) Peter Cwielag (Bert Holländer) Anne Kasprik (Schwester Carola) Karin Schröder (Ines Dünnebier) Originaltitel: Bereitschaft Dr. Federau Regie: Horst Zaeske Drehbuch: Walter Küppers, Horst Zaeske Kamera: Walter Küppers Musik: Manfred Schmitz