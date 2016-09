MDR 07:30 bis 08:55 Drama Alyssa und ihr Delphin USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Für Alyssa könnte es nicht besser laufen. Die ambitionierte Delphinforscherin arbeitet im privaten Institut ihres Vaters und verliebt sich Hals über Kopf in den sympathischen Urlauber Craig. So richtig freuen kann sie sich aber nicht, denn ausgerechnet in diesem paradiesischen Abschnitt der Karibik betreibt die US-Navy mörderische Ultraschall-Tests, die den qualvollen Tod zahlreicher Meeressäuger verursachen. Als ihr Lieblingsdelphin Rasca von der Marine entführt wird, beschließt der Familienclan, mit vereinten Kräften gegen den übermächtigen Gegner vorzugehen. Die junge Delphin-Forscherin Alyssa (Caitlin Wachs) lebt mit ihrem Vater Hawk (David Keith), einem renommierten Meeresbiologen, auf einer paradiesischen Karibikinsel. Gemeinsam arbeiten sie an einem Projekt, das Delphinlaute in eine menschliche Sprache übersetzen soll. Der sympathische Tourist Craig (Paul Wesley) interessiert sich nicht nur für ihre faszinierende Arbeit. Schon bald hat er Alyssas Herz erobert. Doch das Glück der jungen Wissenschaftlerin wird überschattet durch ein rätselhaftes Massensterben von Delphinen, die mit schweren inneren Verletzungen an den umliegenden Stränden angespült werden. Tierschützer machen Hawks Arbeit für den Tod der Meeressäuger verantwortlich und drohen mit Aktionen gegen sein Forschungslabor. Der Wissenschaftler vermutet, dass die Navy mit ihren umstrittenen Ultraschall-Tests das Sterben der Tiere billigend in Kauf nimmt. Während er dem Verdacht nachgeht, wird der Delphin Rasca entführt, zu dem Alyssa eine besondere Bindung hat. Es stellt sich heraus, dass der Tümmler aus einem geheimen Forschungslabor fliehen konnte, wo er zu militärischen Zwecken abgerichtet wurde. Für seine Wiederbeschaffung hat die Kriegsmarine eine hohe Belohnung ausgesetzt - offenbar steckt Craig mit dem Militär unter einer Decke. Hat er Alyssa etwa nur etwas vorgemacht? In diesem unterhaltsamen Abenteuerfilm glänzt Teenager-Star Caitlin Wachs als charmante Delphinflüsterin. In den weiteren Rollen des liebevoll inszenierten Familienfilms, der sich mit ökologisch fragwürdigen Militärtests auseinandersetzt, sind David Keith, Michael Ironside und der "Gefallene Engel" Paul Wesley zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlin Wachs (Alyssa) Paul Wesley (Craig Morrison) Ivana Milicevic (Gwen) Michael Ironside (Blaine) Christine Adams (Tamika) David Keith (Hawk) George Harris (Daniel) Originaltitel: Beneath the Blue Regie: Michael D. Sellers Drehbuch: Wendell Morris Kamera: Lila Javan, Paul Mockler Musik: Alan Derian Altersempfehlung: ab 6