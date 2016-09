MDR 05:10 bis 06:40 Filme Immer wieder anders D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Fast könnte man glauben, zwei Frischverliebte würden sich hier zärtlich küssen. Tatsächlich kommen Jan und Katja aber gerade vom Scheidungsrichter, der beendete, was vielversprechend begonnen hatte - ein harmonisches, ausgefülltes Ehe- und Familienleben. Der gemeinsame Hausbau war jedoch zu viel für ihre Beziehung. Während für Katja ein Traum in Erfüllung ging, war der Bau für Jan eine reine Qual. Er entzog sich immer mehr und begann eine Affäre. Als Katja hinter den Seitensprung kommt, gibt es für sie nur noch eine Konsequenz: Scheidung. Komischerweise ist das Tischtuch zwischen den beiden nach der Scheidung aber nicht wirklich zerschnitten. Jan, bislang im ungeliebten Dasein als Steuerberater gefangen, ändert radikal sein Leben und pachtet ein Restaurant. Katja erlebt plötzlich einen "neuen" Jan - und verliebt sich wieder in ihn. Ausgerechnet jetzt beginnt dieser eine Beziehung mit der bezaubernden Kellnerin Aimee. Und so geht das Hin und Her munter weiter. In den kommenden elf Jahren lassen beide sich auf andere Partner ein, scheitern und entdecken ihre Gefühle zueinander neu - dummerweise nie gemeinsam. Ihnen fehlt das rechte Timing, und so steht Katja schließlich vor der Hochzeit mit ihrem soliden Kollegen Bernhard. Jan muss etwas unternehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Wackernagel (Katja) Barnaby Metschurat (Jan) Maren Kroymann (Beeke) Sebastian Bezzel (Bernhard) Laura de Boer (Aimee) Oliver Bröcker (Robert) Tina Amon Amonson (Nina) Originaltitel: Immer wieder anders Regie: Matthias Steurer Drehbuch: Sophia Krapoth Kamera: Maximilian Lips Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni

