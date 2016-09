Das Erste 03:50 bis 05:18 Thriller Inhale - Um jeden Atemzug USA 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Staatsanwalt Paul Stanton (Dermot Mulroney) und seine Frau Diane (Diane Kruger) sind verzweifelt. Das Leben ihrer schwer kranken Tochter Cloe (Mia Stallard) hängt von einer baldigen Lungentransplantation ab. Verfügbare Organe werden aber zunächst an andere Patienten vermittelt, die schon länger warten. Durch eine Indiskretion der behandelnden Ärztin (Rosanna Arquette) erfährt Paul, dass Senator James Harrison (Sam Shepard), mit dem er seit Jahren kollegial verbunden ist, sich durch Bestechung ein lebensrettendes Spenderherz verschaffte. Auf dessen Hinweis hin begibt der wieder Mut schöpfende Vater sich nach Mexiko, wo er von finsteren Ganoven verprügelt und einem korrupten Polizisten in einen Hinterhalt gelockt wird. Dank des aufgeweckten Straßenjungen Miguel (Kristyan Ferrer), der dem "Gringo" in brenzligen Situationen beisteht, lernt Paul schließlich Dr. Martinez (Vincent Perez) kennen. Mit dem Geld, das reiche Amerikaner ihm für ein illegales Spenderorgan zahlen, unterhält der Arzt eine Kinderstation. Er macht auch dem verzweifelten Vater Hoffnung auf eine rasche Lungentransplantation für seine Tochter. Als Paul jedoch herausfindet, wer der "Organspender" ist, muss er eine entsetzliche Entscheidung treffen. Der Isländer Baltasar Kormákur, der sich mit dem flotten Buddy-Movie "2 Guns" endgültig als Hollywoodregisseur etablierte, ist dem deutschen Publikum durch den stilsicheren Krimi "Der Tote aus Nordermoor" bekannt. Sein starbesetzter Thriller über die mafiaähnlichen Strukturen des illegalen Organhandels verdeutlicht den Zwiespalt zwischen dem technisch Machbaren und dem moralisch Vertretbaren mit selten gesehener Radikalität. Als aufrechter Amerikaner trifft Dermot Mulroney eine einsame Entscheidung, die zum Verlust seiner Tochter und seiner Ehefrau, gespielt von Diane Kruger, führt. Rosanna Arquette, die als hilfsbereite Ärztin ihre Approbation aufs Spiel setzt, und der gut gealterte Sam Shepard in der Rolle eines reichen Senators mit mexikanischem Spenderherz verdeutlichen weitere Aspekte dieses brandaktuellen Konflikts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dermot Mulroney (Paul Stanton) Diane Kruger (Diane Stanton) Sam Shepard (James Harrison) Vincent Perez (Dr. Martinez) Rosanna Arquette (Dr. Rubin) Jordi Mollà (Aguilar) Mia Stallard (Chloe) Originaltitel: Inhale Regie: Baltasar Kormákur Drehbuch: Walter Doty, John Claflin Kamera: Óttar Guðnason Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16