Das Erste 01:15 bis 03:48 Drama Insider USA 1999 Nach Ideen von Marie Brenner Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Tabakmanager Wigand (Russell Crowe) will darüber auspacken, wie die Konzerne Raucher bewusst süchtig machen. Er zieht TV-Reporter Bergman (Al Pacino) ins Vertrauen. Als Wigands ehemaliger Konzern eine schmutzige Kampagne startet, kippt der Sender die Story. Die Männer beginnen einen harten, gefährlichen Kampf um die Wahrheit und ihre Ideale. - Russell Crowe und Al Pacino in einem epischen Thriller um Macht und Gerechtigkeit. Vom "Heat"-Regisseur nach einem authentischen Fall mitreißend erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Lowell Bergman) Russell Crowe (Jeffrey Wigand) Christopher Plummer (Mike Wallace) Diane Venora (Liane Wigand) Philip Baker Hall (Don Hewitt) Lindsay Crouse (Sharon Tiller) Debi Mazar (Debbie de Luca) Originaltitel: The Insider Regie: Michael Mann Drehbuch: Eric Roth, Michael Mann Kamera: Dante Spinotti Musik: Lisa Gerrard, Pieter Bourke Altersempfehlung: ab 6