Das Erste 13:30 bis 14:55 Melodram Eine Liebe in Afrika D 2003 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche, selbstbewusste Miriam, eine erfolgreiche Physiotherapeutin, reist mit ihrem Verlobten, dem erfolgreichen Chirurgen Stefan, zum 70. Geburtstag seines Vaters Bernhard nach Südafrika, wo Stefan geboren und aufgewachsen ist. Auf dem Fest lernt sie Stefans Jugendfreund Jo kennen, einen weißen, charismatischen Bischof, der mit großem Einsatz auch für die sozialen Rechte der Schwarzen kämpft. Stefan zieht es merklich in seine Heimat Südafrika zurück, wogegen sich Miriam heftig widersetzt. Als Stefan am letzten Tag ihres Besuches von Wegelagerern überfallen und schwer verletzt wird. Sie wendet sich hilfesuchend an Jo, der zunächst ihre Pauschalverurteilung aller Schwarzen entkräftet. Nachdem klar ist, dass Stefan querschnittgelähmt bleiben wird, fliegt Miriam auf sein Bitten nach Deutschland, um dort seinen Ausstieg aus dem Berufsleben mitzuteilen. Buch: Gabriela Sperl 86.41 (Zweiter und letzter Teil am 22.Oktober, ORF2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heiner Lauterbach (Jo, Bischof von Uzimvubu) Julia Stemberger (Miriam) Bernhard Schir (Stefan) Monica Bleibtreu (Susan) Hannelore Elsner (Denise) Hans Michael Rehberg (Bernhard) Renée Soutendijk (Jane) Originaltitel: Eine Liebe in Afrika Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Gabriela Sperl Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Nikolaus Glowna, Sigi Müller Altersempfehlung: ab 12

