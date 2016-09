Das Erste 09:30 bis 10:00 Familienserie Tiere bis unters Dach Folge: 66 Bauchgefühl D 2016 Stereo Untertitel HDTV Wieder da Live TV Merken Tierarzt Philip Hansen, Nelly und Lilie müssen Hals über Kopf ihre Sachen packen und auf den Grieshaber-Hof ziehen - die Tierarztvilla ist Opfer eines schlimmen Wasserrohrbruchs geworden. Nicht nur Vinzenz ist darüber sehr froh. Er richtet Philip in Windeseile eine provisorische Praxis in der alten Mühle ein. Aber auch für das Hochzeitstaggeschenk von Josefine kommen die Hansens gerade recht: Vinzenz hat ihr ein süß-hässliches Minischwein geschenkt; das leidet an der Bananenkrankheit und hat sich ausgerechnet Lilie als Liebesobjekt ausgesucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jule-Marleen Schuck (Nelly Spieker) Moritz Knapp (Pawel Kulka) Tabea Hug (Paulina Kulka) Floriane Daniel (Annette Hansen) Heikko Deutschmann (Dr. Philip Hansen) Sanne Schnapp (Josefine Grieshaber) Michael Sideris (Vinzenz Grieshaber) Originaltitel: Tiere bis unters Dach Regie: Berno Kürten