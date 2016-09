Phoenix 03:00 bis 03:45 Dokumentation ZDF-History Dreckige Deals - Lug und Trug in der Geschichte D 2014 2016-09-20 03:45 Live TV Merken Manus manum lavat, eine Hand wäscht die andere - so hieß es schon bei den Römern. Die Geschichte ist voll von Potentaten, die sich das einfache Prinzip zu Nutze machten - um sich zu bereichern oder ihre Macht zu sichern. So gelang es König Leopold von Belgien, den Kongo zu seinem Privateigentum zu machen - und Konrad Adenauer das beschauliche Bonn zur Hauptstadt. Otto von Bismarck verschaffte den Hohenzollern mit Schmiergeld die Kaiserkrone und Ronald Reagan ließ rechte Rebellen mit Geld aus illegalem Waffenhandel finanzieren. ZDF-History blickt hinter die schmutzigen Geschäfte der Mächtigen und zeigt, warum die Drahtzieher in der Regel ungeschoren blieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 217 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Insider

Drama

Das Erste 01:15 bis 03:48

Seit 142 Min.