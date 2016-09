Disney Channel 23:30 bis 23:55 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Aufrichtigkeit USA 2006 Stereo HDTV Merken Während sich Turk und Carla darüber in die Haare bekommen, welchen Namen ihr Baby haben soll, wird Dr. Cox zum Strafdienst mit Ted eingeteilt, nachdem er aus Versehen Dr. Kelsos Sohn beleidigt hat. Natürlich sieht Dr. Cox seine Schuld nicht ein und weigert sich, sich bei Kelso zu entschuldigen. Elliot macht J.D. die Hölle heiß, als dessen egozentrischer Bruder Dan wieder einmal zu Besuch kommt. Denn J.D. lässt Dan im Glauben, Elliot würde auf ihn stehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Victor Nelli Jr. Drehbuch: Tim Hobert Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6