Disney Channel 11:20 bis 11:45 Jugendserie Meine Schwester Charlie Liebestaumel USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Bob und Amy überraschen die Kinder mit einem Skiurlaub in den Bergen. Vor 19 Jahren haben sie sich in Mount Blizz trauen lassen und Amy freut sich auf ein romantisches Revival mit ihrem Mann. Wie sich in dem Skiort herausstellt, wurden sie damals von einem Betrüger getraut und sind offiziell gar nicht verheiratet! Amy möchte das natürlich sofort nachholen, doch Bob möchte Skifahren gehen und hat es mit dem Heiraten gar nicht eilig. Amy nimmt das natürlich sofort persönlich und verdächtigt Bob, dass er sie offenbar nicht noch einmal heiraten würde. Daraufhin quartiert sie ihn kurzerhand aus dem gemeinsamen Zimmer aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Leigh Allyn Baker (Amy Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Dee Dee Rescher (Shirley) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Shelley Jensen Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker Kamera: John Simmons Musik: Tim P., Stephen Phillips