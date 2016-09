Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Was wurde aus der Stasi? D 2015 2016-09-17 04:30 Live TV Merken 25 Jahre nach Auflösung der gefürchteten und verhassten Geheimpolizei der DDR treten ehemalige MfS-Mitarbeiter vor die Kamera, um erstmals in einer TV-Dokumentation Reue zu bekunden und ihren Respekt vor den Opfern auszudrücken. Sie erzählen aber auch von ihrem Leben nach der DDR, vom schwierigen Neuanfang und der oft langwierigen Integration in die bundesdeutsche Gesellschaft. Ein Film über den Umgang mit Vergangenheit: Wie gehen wir mit den Tätern um? Kann es für Mitarbeiter des MfS ein Zurück in die Gesellschaft geben? "Natürlich bin ich ein Täter", sagt Eberhard Schwarzer, ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter aus Frankfurt an der Oder, "und ich schäme mich auch dafür." Frank Heymann aus Leipzig ergänzt: "Man sträubt sich ja lange, aber heute ist für mich klar: So wie sie war, ist die DDR zu Recht gescheitert." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Was wurde aus der Stasi?