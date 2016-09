Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Was wurde aus der NVA? D 2015 2016-09-17 03:45 Merken Eine hochmoderne, riesige und kampfstarke Armee verschwindet innerhalb von Monaten - ein in der Geschichte einzigartiger Prozess, für den es damals, vor 25 Jahren, weder einen Plan, noch klare Vorgaben gab. Von den Soldaten und Offizieren der NVA werden nur wenige in die nun gesamtdeutsche Bundeswehr übernommen, ein bekannter Fakt. Autor Reinhard Joksch geht in seiner Dokumentation der Frage nach, was mit dem riesigen Waffenarsenal, mit Munition und Ausrüstung der ostdeutschen Warschauer-Pakt-Armee nach dem 3. Oktober 1990 passierte. 2.300 Kampfpanzer, knapp 9.000 gepanzerte Kampf- und Spezialfahrzeuge, mehr als 5.000 Artillerie-, Raketen- und Flugabwehrsysteme, etwa 700 Kampf- und Transportflugzeuge sowie Hubschrauber, 192 Kriegsschiffe und ungezählte Gewehre, Pistolen, Granaten - wo sind sie, die Waffen einer verschwundenen Armee? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Was wurde aus der NVA?