Dokumentation Wir ziehen nach Berlin D 2015 Noch einmal etwas Neues wagen, zu Tochter, Sohn und den Enkeln in die Metropole ziehen, eine neue Wohnung mieten, neue Nachbarn kennenlernen, und vor allem den quirligen Alltag in der Hauptstadt erleben - das sind die Gründe, warum so mancher Ruheständler seine alte Heimat verlässt und in die Metropole zieht. Tilo Knops und Kirsten Waschkau wollten sehen, wie es "Best Agern" ergeht, die einen solch mutigen Schritt unternehmen. Ist das Sprichwort vom alten Baum, den man nicht verpflanzt, mittlerweile vielleicht veraltet?