ZDFinfo 21:00 bis 21:45 Dokumentation Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand GB 2014 2016-09-24 16:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Am 5. August 1962 wird Marilyn Monroe tot aufgefunden - offizielle Todesursache: Selbstmord. Ihr Tod ist eines der meist diskutierten Ereignisse und Anlass wilder Spekulationen. Die Dokumentation berichtet über den schockierenden Inhalt geheimer Tonbandaufnahmen, die im Haus des Filmstars am Tag seines Todes aufgezeichnet wurden. Diese decken angeblich auf, was lange nur Vermutung war: dass Marilyn Monroe ermordet wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Conspiracy: The Missing Evidence