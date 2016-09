ZDFinfo 17:15 bis 18:00 Dokumentation Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan Rassisten in den Südstaaten GB 2015 2016-09-24 10:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Im tiefen Süden der USA erfährt der Ku-Klux-Klan mit steigenden Mitgliederzahlen ein kometenhaftes Comeback. Filmemacher Dan Murdoch schildert, wie es dazu kam. Er gibt intime Details über die Rituale preis und enthüllt, wer sich hinter den "Loyal White Knights" verbirgt. Er zeigt auch, was passiert, wenn der Ku-Klux-Klan und die Mitglieder der extrem gegensätzlichen "Black Panthers" aufeinanderprallen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: KKK: The Fight for White Supremacy Regie: Dan Murdoch