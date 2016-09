ZDFinfo 11:15 bis 12:00 Dokumentation Albert Speer Hitlers Architekt D 2000 Stereo 16:9 Live TV Merken Albert Speer gab sich in Interviews gerne reumütig, vielen galt er als "guter Nazi". In Nürnberg hatte er als einzige Führungspersönlichkeit Verantwortung für die Verbrechen übernommen. Doch bis heute ist umstritten, ob Speer tatsächlich moralische Schuld empfand oder nur die Rolle des Schuldbewussten spielte, um so seine eigene Mittäterschaft zu verdecken. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Albert Speer