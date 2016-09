ZDF neo 03:15 bis 04:45 Horrorfilm The Descent - Abgrund des Grauens GB 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sechs Freundinnen unternehmen eine Klettertour in eine unerforschte Höhle. Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass sie nicht alleine in der Höhle sind. Als der Ausgang der Höhle verschüttet wird, müssen die Frauen nach einem neuen Weg ins Freie suchen. Dabei stoßen sie auf menschenfressende Kreaturen. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Obwohl Sarah (Shauna Macdonald) den Tod ihrer Tochter und ihres Mannes noch nicht vollständig verarbeitet hat, begleitet sie ihre Freundinnen auf einen Klettertrip in den Chattooga National Park. Anführerin Juno (Natalie Mendoza) leitet die ahnungslose Gruppe jedoch in eine unerforschte Höhle und muss schnell feststellen, dass ihr Egotrip ein großer Fehler war: Der einzig bekannte Ausgang wird verschüttet und so müssen die Frauen noch tiefer in die dunklen Gänge der Höhle steigen, um einen Ausweg zu finden. Dabei entdecken sie antike Kletterausrüstungen und Höhlenmalereien, die weitere Fragen aufwerfen. Schnell wird klar: Sie sind nicht die Einzigen. In der Dunkelheit lauern gefährliche Kreaturen, die es auf Frischfleisch abgesehen haben. In der Dunkelheit der Höhle und unter Todesangst kommt der wahre Charakter der Frauen ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shauna MacDonald (Sarah Carter) Natalie Jackson Mendoza (Juno) Alex Reid (Beth) Saskia Mulder (Rebecca) MyAnna Buring (Sam) Nora-Jane Noone (Holly) Oliver Milburn (Paul) Originaltitel: The Descent Regie: Neil Marshall Drehbuch: Neil Marshall Kamera: Sam McCurdy Musik: David Julyan Altersempfehlung: ab 18

