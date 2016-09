ZDF neo 01:25 bis 03:15 Abenteuerfilm Freibeuter des Todes USA 1980 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit Michael Caine und David Warner in den Hauptrollen inszenierte Michael Ritchie einen packenden Piratenfilm mit Horrorelementen, garniert mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. Der Journalist Blair Maynard und sein Sohn werden von Piraten überfallen und auf eine versteckte Insel verschleppt. Sie versuchen alles, um die blutrünstigen, untoten Freibeuter zu überlisten und von der Insel zu fliehen. Schon immer versetzten Piraten tapfere Seeleute und ehrbare Händler in Angst: Sie kaperten stolze Galeeren und erbeuteten Kisten voll Gold und Silber. Doch diese Schrecken der Meere gehören nicht der Vergangenheit an. Denn seit Jahren verschwinden unzählige Schiffe spurlos im Bermudadreieck. Um die rätselhaften Vorgänge aufzuklären, reist der New Yorker Journalist Blair Maynard (Michael Caine) mit seinem zwölfjährigen Sohn Justin (Jeffrey Frank) in die Karibik - und wird das nächste Opfer. Bei einem Angelausflug werden er und sein Sohn von Piraten überfallen und gewaltsam verschleppt. Ihre Angreifer sind die untoten Nachfahren des berüchtigten Freibeuters François l'Olonnais, die seit 300 Jahren fern der Zivilisation auf einer einsamen Inselenklave leben. Bei ihren Raubfahrten ermorden sie ihre Opfer und entführen alle Kinder unter 13 Jahren, um sie bei sich aufzuziehen. Blair Maynard entgeht lediglich dem Tod, weil er mit einer jungen Frau ein Kind zeugen soll. Während sich Justin nach einer Gehirnwäsche in die Gemeinschaft integriert und sogar zum Nachfolger des Anführers (David Warner) erkoren wird, sucht sein Vater verzweifelt einen Ausweg aus diesem Alptraum. Im Laufe der Jahre entwickelte sich "Freibeuter des Todes" zu einem regelrechten Kultfilm mit einer begeisterten Fangemeinde. Vorlage für den Piratenstreifen mit Horrorelementen war der gleichnamige Roman (Originaltitel "The Island") von Peter Benchley, der auch den weltweiten Bestseller "Der weiße Hai" verfasste. Regisseur Michael Ritchie besetzte die Rolle des Blair Maynard mit Michael Caine, der auch bereits in "Der weiße Hai - Die Abrechnung" zu sehen war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Blair Maynard) David Warner (John David Nau) Angela Punch McGregor (Beth) Frank Middlemass (Windsor) Don Henderson (Rollo) Dudley Sutton (Dr. Brazil) Colin Jeavons (Hizzoner) Originaltitel: The Island Regie: Michael Ritchie Drehbuch: Peter Benchley Kamera: Henri Decaë Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16

