ZDF neo 17:10 bis 17:50 Krimiserie Monk Mr. Monk und der 12. Geschworene USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merkwürdige, scheinbar unzusammenhängende Morde halten die Stadt in Atem. Beim elften Opfer sieht Monk endlich eine Verbindung: Alle Getöteten waren Mitglieder einer Jury. Monk findet bald heraus, dass der Schlüssel dieses Falls in der Person des zwölften Jurymitglieds in einem vor Jahren stattgefundenen Prozess gegen das Ehepaar Babcock liegt, das weit mehr verbrochen hatte, als ihm vor Gericht zur Last gelegt worden war. Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jerry Levine (Kenny Shale) Ed Marinaro (Stewart Babcock) Billy Gardell (Ian Agnew) Originaltitel: Monk Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Michael Angelis, Hy Conrad Kamera: Hugo Cortina Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12