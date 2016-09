NDR 00:25 bis 02:45 Musik NDR2 Soundcheck Musikszene Deutschland Konzert aus Göttingen D 2016 HDTV Live TV Merken 35.000 Besucher haben die Konzerte und das Programm auf der City Stage des "NDR 2 Soundcheck Festivals" in Göttingen im Jahr 2015 live erlebt. 2016 werden genauso viele Menschen erwartet, auch beim Finale "Musikszene Deutschland" in der Göttinger Lokhalle am 17. September 2016. Das ist wieder mit namhaften Künstlern besetzt, dazu kommen Newcomer, die ebenfalls schon viele Fans haben. Mit dabei sind: Mark Forster, Tim Bendzko, Gentleman, Max Giesinger, Philipp Poisel und Topic. Es moderieren Ilka Petersen und Holger Ponik aus dem NDR 2 Morgenprogramm. Das NDR Fernsehen zeigt die Highlights des Abends in der Lokhalle. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ilka Petersen, Holger Ponik Gäste: Gäste: Mark Forster, Tim Bendzko, Gentleman, Max Giesinger, Philipp Poisel, Topic Originaltitel: NDR2 Soundcheck Musikszene Deutschland Regie: Ralf Kilian

