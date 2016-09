NDR 23:30 bis 00:25 Serien Die Erbschaft DK 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Der Tod der international anerkannten Künstlerin Veronika Grønnegaard bringt ihre vier erwachsenen Kinder wieder zusammen auf das gemeinsame Anwesen der Familie. Aber die Trauer um die verlorene Mutter und die Freude über das Wiedersehen der entfremdeten Geschwister währt nicht lange. Denn das Gut der Familie hinterlässt Veronika, zur Überraschung aller, ausgerechnet ihrer unehelichen Tochter Signe. Schon bald kommt es zum erbitterten Streit um das Erbe, bei dem viele dunkle Geheimnisse zutage treten. Signes Anwältin gibt ihr eindeutig zu verstehen, dass sie Gefahr laufen, den Prozess zu verlieren, wenn sie nicht die Vereinbarung als Beweismittel vorlegen können, in der Signe das Haus der Stiftung überschreibt. Frederik hat ein letztes lukratives Vergleichsangebot über 3,5 Millionen Kronen gemacht, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Signe bittet Gro um Hilfe, aber die Schwester lehnt unter dem Druck von Frederik ab. Sie fährt nach Kopenhagen, um dort an einer Kunstpreisverleihung teilzunehmen. Während ihrer Abwesenheit händigt Rene Signe nichtsahnend die Übertragungsvereinbarung aus. Die Karten werden neu gemischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trine Dyrholm (Gro Grønnegaard) Jesper Christensen (Thomas Konrad) Marie Bach Hansen (Signe Larsen) Carsten Bjørnlund (Frederik Grønnegaard) Mikkel Boe Følsgaard (Emil Grønnegaard) Lene Maria Christensen (Solveig Riis Grønnegaard) Trond Espen Seim (Robert Eliassen) Originaltitel: Arvingerne Regie: Heidi Maria Faisst Drehbuch: Maya Ilsøe, Maja Jul Larsen, Lasse Kyed Rasmussen Kamera: Adam Wallensten Musik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg Altersempfehlung: ab 12