NDR 20:15 bis 22:00 Show Echt was los in Hannover Feuriges Spektakel am Himmel D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Internationaler Feuerwerkswettbewerb: So heißt das Ereignis des Sommers 2016 in Hannover. In fünf Veranstaltungen in den Herrenhäuser Gärten zeigen Pyro-Fachleute aus Frankreich, Deutschland, der Ukraine, Belgien und Kanada ihr Können. Bei dem Spektakel wird der Himmel über Hannover quasi in bunte Flammen gesetzt. Die Veranstaltungen sind ausverkauft. Das NDR Fernsehen zeigt live das große Finale zum Miterleben. Zuschauerinnen und Zuschauer können online mit Kriterien wie Farbenpracht und Harmonie zwischen Licht und Ton abstimmen, wer den Wettbewerb 2016 für sich entscheiden soll. Das abschließende Urteil erfolgt durch eine unabhängige Fachjury. Moderator Hinnerk Baumgarten darf sich auf den promimenten Talkgast Bettina Wulff freuen. Die Frau des früheren Bundespräsidenten widmet einen ihrer seltenen TV-Auftritte dieser NDR Livesendung: "Ich liebe dieses Spektakel aus Farbe, Licht und Musik. Ein idealer Event mitten in den wunderschönen Herrenhäuser Gärten", so Bettina Wulff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hinnerk Baumgarten Originaltitel: Echt was los in Hannover