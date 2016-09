NDR 17:35 bis 18:00 Dokumentation Yared packt an D 2016 HDTV Live TV Merken Yared Dibaba reist nach Dithmarschen, um gemeinsam mit einem Kohlbauern die Ernte einzufahren. Aktiv hilft er, wenn die Kohlköpfe auf den Feldern abgeschnitten und verladen werden. Auch beim Sortieren und Stapeln arbeitet Yared Dibaba mit. Und er ist dann auf dem Wochenmarkt dabei, wenn es gilt, die Kohlköpfe an die Kunden zu verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yared packt an