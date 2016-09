NDR 13:30 bis 13:55 Dokusoap Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Tarnen und Täuschen Tarnen und Täuschen / Kein Mucks / Keine Bewegung / Keine Chance D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Keinen Mucks Nachwuchs bei den Dik Diks. Nur man sieht ihn nicht. Die kleine afrikanische Zwergantilope hat sich irgendwo gut getarnt und mucksmäuschenstill im Dickicht ihres Geheges versteckt. Aber nun kommt der Tierarzt. Da nützt auch die beste Tarnung nichts. Vor der Erstuntersuchung kann sich nämlich niemand drücken. Martina Molch kennt jedes Versteck. Ganz nebenbei wird auch noch die Frage geklärt, ob das Kitz ein Weibchen oder Bock ist. Keine Bewegung Still und leise ist in der Nacht ein neuer Krake im Aquarium eingezogen. Grappa, Chianti, Ramazotti, Amaretto: Die "geistvolle" Ahnenreihe der legendären Leipziger Tintenfische wird zur großen Freude von Lothar Dudek fortgesetzt. Sein erster Weg am frühen Morgen führt ihn ans "Mittelmeer". In dem großen Becken soll sich der noch namenlose Neue mit seinen Mitbewohnern bekannt machen. Aber wo ist er? Keine Chance Für Panda-Mädchen Lira ist der letzte Tag im Zoo in Leipzig angebrochen. Sie zählt mittlerweile schon zu den Großen. Ihre Eltern kümmern sich bereits um den nächsten Nachwuchs. Lira soll nun ihr Glück in Frankreich finden. Tina Lässig und ihre Kollegen müssen sie mit dem Kescher einfangen. Leichte Sache, sollte man annehmen, denn der kleine Panda ist extrem zutraulich und verschmust. Aber Lira hat es im Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und da ein Roter Panda inmitten grüner Blätter keine Chance zum Abtauchen hat, bleibt Lira nur die Flucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.