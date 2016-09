ZDF 17:05 bis 17:45 Magazin Länderspiegel Wie sicher ist die Wiesn? - Eröffnungstag auf dem Oktoberfest / Klein-Arabien in Berlin - Unterwegs auf der Sonnenallee / Die Qual der Wahl - Endspurt im Berliner Wahlkampf / Hammer der Woche - Pfusch bei Reutlinger Deponieausbau D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der "Länderspiegel" ist ein aktuelles Wochenmagazin mit Geschichten aus Bundesländern, Regionen und Kommunen, bürgernah und zupackend. Und in jeder Sendung: der "Hammer der Woche". Der "Länderspiegel" ist kein Wochenrückblick, sondern ein Blick nach vorn. Was brennt den Menschen unter den Nägeln? Wo ist noch Klärungsbedarf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yve Fehring Originaltitel: Länderspiegel