Der Landarzt Zwei Väter für ein Kind D 2009

Florian Jantzen leidet sehr unter dem Tod seines Vaters. Er kann seiner Trauer aber kaum anders Ausdruck verleihen als mit Aggressivität. Gesprächen verweigert er sich völlig. Seine Mutter Maren, die selbst mit dem Verlust umzugehen versucht, ist mit der Situation überfordert. Sie kommt an ihren Sohn einfach nicht heran. Als Florian Direktor Kranz verletzt und daraufhin mit einem Schulverweis rechnen muss, spitzt sich die Situation zu. Eine Entschuldigung von Maren kann den strengen Direktor nicht umstimmen. In der Praxis von Dr. Jan Bergmann lernt Herr Kranz die neue Arzthelferin Anja kennen, von der er sehr angetan ist.

Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Heinz Reincke (Eckholm) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Thomas Durchschlag Drehbuch: Anne Benza-Madingou, Christina Erbertz Kamera: Oliver Sander Musik: James Last