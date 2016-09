ZDF 07:20 bis 07:45 Trickserie Ein Fall für TKKG Im Schloss der schlafenden Vampire D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Gaby besucht ihre Freundin Julia, die in Schloss Prinzenruh an Fledermäusen forscht. Ein tolles Erlebnis, in einem echten Schloss zu wohnen. Aber dann hören die Mädchen in der Nacht Schreie. Genauer gesagt, Kinderschreie. Sind in dem alten Gemäuer etwa Kinder eingesperrt? "Ausgeschlossen", sagt Schlossverwalter Voigt. Aber Gaby hat ein ungutes Gefühl. Sie ruft Tim, Klößchen und Karl zu Hilfe. Gemeinsam kommen sie einer bösen Spukgestalt auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Fall für TKKG Regie: Michael Schaack Drehbuch: Ralf Günther, André Kussmaul, H.P. Lommer, Martina Mouchot, K. Reschke, E. Schmied, T. Wilke