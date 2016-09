ZDFkultur 22:40 bis 23:40 Musik Lenny Kravitz: Just Let Go - Live F, CZ 2014 2016-09-17 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Herbst 2014 präsentiert Lenny Kravitz die Songs seines neuen Albums "Strut" und seine großen Hits live im Rahmen einer Europa-Tournee. Der vierfache Grammy-Gewinner ist zurück. Im Mai 2014 feiert das Multitalent 50. Geburtstag. Als Musiker spielt er alle Instrumente bei den Aufnahmen selbst ein, Vanessa Paradis, Madonna, Steven Tyler und Mick Jagger schätzen ihn als Produzent, und als Schauspieler überzeugt er in den "Tributen von Panem". Mit seiner Mischung aus Rock, Soul, Funk, Reggae und R&B gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern der letzten Jahrzehnte und hat sichtlich Freude, wieder auf Tour zu sein: "Die Band und ich haben wirklich viel Energie. Wir haben Spaß auf der Bühne, kommunizieren viel miteinander und spielen nicht nur. Ich genieße das und ich glaube, das Publikum auch." Lenny Kravitz gibt seiner Band großen musikalischen Freiraum und sagt dazu weiter: "Wir springen aus dem Fenster und landen meist auf den Füßen. Manchmal landen wir nicht ganz elegant, aber irgendwann stehen wir wieder auf unseren Füßen. Da gibt es starke Schwingungen und viel Energie zwischen uns und dem Publikum." Neben der Musik arbeitet Lenny Kravitz auch als Designer mit dem Schwerpunkt auf Wohn-, Werbe- und Produktkonzeption. Die Palette reicht von Kronleuchtern für die Swarovski Crystal Palace Collection über Suiten in einem Hotel in Miami Beach bis hin zu einer Kollektion von Keramik-Fliesen. Erfolge feiert der Rockstar auch als Fotograf, hat Ausstellungen in Los Angeles, Paris, Deutschland, Vietnam und stellt im März 2015 eine Kamera unter seinem Namen vor: "Correspondent by Lenny Kravitz" ist eine digitale Messsucherkamera der deutschen Traditionsfirma Leica, die in einer Auflage von 125 Stück erscheint und in Erinnerung an die stark abgenutzte Kamera seines Vaters im "Used-Look" daherkommt. 3sat präsentiert die Höhepunkte der Konzerte in Prag und Paris mit den großen Hits wie "Fly Away", "American Woman", "It Ain't Over 'Til It's Over", "Let Love Rule" und natürlich "Are You Gonna Go My Way". Diesmal hält auch seine enge Lederhose, die ihm auf einer schwedischen Konzertbühne eine peinliche Kleiderpanne bescherte, über die Aerosmithsänger Steven Tyler sagte: "Dude...keine Unterwäsche und gepierced... Das hast du mir nie gezeigt." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Just Let Go: Lenny Kravitz Live Regie: Paul Dugdale