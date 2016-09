ZDFkultur 13:30 bis 14:15 Reportage Tierische Kumpel Vorsorgeuntersuchung bei Zoo-Tierarzt Dr. Arne Lawrenz / Das Beuteltier Boney geht ganz in seiner Beziehung auf D 2008-2009 Stereo 16:9 Merken Gleich vier muntere Kätzchen hat Löwenmama Kisangani in Wuppertal zur Welt gebracht. Inzwischen sind die Kleinen acht Wochen alt und ausgesprochen kräftig. Höchste Zeit für eine wichtige Vorsorgeuntersuchung bei Zoo-Tierarzt Dr. Arne Lawrenz: Er möchte den Babys die erste Impfung verpassen. Der Tierarzt muss die Zeit nutzen, denn schon in einigen Wochen werden aus den niedlichen Löwenkindern widerspenstige Teenager geworden sein. Vor vier Wochen hat Anette ein Baby geboren. Liebevoll kümmert sie sich um das Neugeborene, wie auch ihre ältere Tochter Jambi. Normalerweise duldet eine Orang-Utan-Mutter keine Menschen in der Nähe ihres Babys. Das gilt nicht für Revierchef Alexander Nolte. Er hat ein besonders enges Verhältnis zu den Duisburger Orangs. Anette vertraut ihm und Alexander darf wie ein Familienmitglied mit Jambi spielen und den jüngsten Nachwuchs in Mamas Arm bewundern. Das allseits bekannte Beuteltier Boney geht neuerdings ganz in seiner Beziehung auf: Seit einiger Zeit lebt er zusammen mit Wombat-Weibchen Roxy und ist jede Nacht schwer beschäftigt. Heute allerdings möchte Revierchef Mario Chindemi den Wombat auf seine alte Anlage locken, um Roxy einen Tag Ruhe zu gönnen. Der Revierchef weiß schon, wie er den müden Krieger von seiner Liebsten trennt. Um den "Killer" in ihm zu wecken, braucht es nur einen Besen und seinen "Lieblingspfleger" als Lockmittel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierische Kumpel