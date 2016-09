ZDFkultur 09:00 bis 09:40 Magazin Disco D 1980 Merken G.B. Band: "When will I be loved", Peter Maffay: "Über sieben Brücken mußt du gehn", Robert Palmer: "Johnny and Mary", Marianne Rosenberg: "Ich hab' auf die Liebe gesetzt" Mustang: "Man on the radio", Chris Roberts: "Hörst Du, sie spielen unser Lied", Amanda Lear: "Solomon Gundie", Bernie Paul: "In dreams", Paola: "Der Teufel und der junge Mann", Panoptikum: "Hall of fame" (ZDF 22.12.1980) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ilja Richter Originaltitel: Disco - Hits & Gags