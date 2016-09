KI.KA 12:00 bis 14:00 Kinderserie H2O Abenteuer Meerjungfrau Im Fischernetz gefangen / Die Galionsfigur / Eine stürmische Party / Ein Hotel auf Mako? / Die gehei F, D 2014-2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Im Fischernetz gefangen: Im Meereszentrum erhält Cleo den Auftrag sich um eine Praktikantin zu kümmern: die eingebildete Miriam. Cleo ist so abgelenkt durch sie, dass eine verletzte Schildkröte ins Meer gelangt. Cleo bittet ihre Freundinnen Emma und Rikki um Hilfe, die sich unter Wasser auf die Suche machen. Und sie überredet den Direktor des Zentrums, mit ihr aufs Meer zu fahren. Dabei verfängt sich Rikki im Fangnetz des Bootes und droht als Meerjungfrau entdeckt zu werden. Die Galionsfigur: In der Bucht herrscht Aufregung. Die Meeresbewohner haben die Skulptur einer Meerjungfrau entdeckt und informieren sofort Cleo, Emma und Rikki über den besonderen Fund. Lewis findet heraus, dass dies die Galionsfigur des legendären Piratenschiffes "Weiße Meerjungfrau" ist. Sicher ist auch das Schiff in der Nähe und vielleicht sogar der sagenhafte Schatz des Piratenkapitäns. Die Freunde sind nicht die einzigen auf Schatzsuche. Eine stürmische Party: Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Emma, Cleo und Rikki. Zunächst sagen alle drei ab, aber Emma kann der Einladung letztlich nicht widerstehen. Schließlich sind die drei Freundinnen doch alle an Bord. Eigentlich hätten sie schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen in Meerjungfrauen verwandeln. Aber dann bringt auch noch ein gewaltiger Sturm die Partygäste in Gefahr. Ein Hotel auf Mako?: Zanes Vater hat vor, auf der Insel Mako einen Hotelkomplex zu bauen. Das wollen die drei Meerjungfrauen Emma, Cleo und Rikki natürlich unbedingt verhindern, denn dort liegt ihr geheimer Mondsee. Die drei haben Glück: Lewis entdeckt einen alten geologischen Bericht, der beweist, dass der Vulkan derzeit zwar inaktiv ist. Durch Erschütterungen, wie sie bei Bauarbeiten entstehen, könnte er jedoch jederzeit wieder erwachen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die geheimnisvolle Alge: Emma wird von einer seltsamen Wasserpflanze angegriffen und entkommt ihr nur durch Rikkis und Cleos Hilfe. Emma ist erleichtert, doch an Land entdeckt sie Nachwirkungen des Zwischenfalls. Sie verwandelt sich seit dem Kontakt mit der Pflanze nicht mehr in eine Meerjungfrau. Erst ist Emma froh, da sie nun wieder in ihrem alten Schwimmteam mitmachen kann. Doch dann wird sie plötzlich von unkontrollierbaren Zuckungen befallen. Ein Fall für Lewis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: H2O: Mermaid Adventures Regie: Tian Xiao Zhang Drehbuch: Delphine Dubos, Franck Soullard, Hadrien Soulez Larivière