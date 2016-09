Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Unfabulous Der Girlie-Kodex USA 2004-2007 Merken Addies Freundin Geena hat einen neuen Freund. Sein Name ist Chad. Bevor er sich für Geena interessierte, war er in der Schule unter dem Spitznamen "Das Pentagon" bekannt. Den Spitznamen bekam er, weil er sich gleichzeitig mit fünf Mädchen getroffen hat, ohne dass diese voneinander wussten. Doch seid er mit Geena zusammen ist, will er treu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Molly Hagan (Sue Singer) Markus Flanagan (Jeff Singer) Jordan Kevin Allen (Craig) Originaltitel: Unfabulous Regie: Joe Menendez Drehbuch: Eddie Guzelian Kamera: Carlos González Musik: Michael Kotch, Jill Sobule Altersempfehlung: ab 12

